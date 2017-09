Liechtenstein zu Gast in Hohenems

HOHENEMS Gleich zu Beginn der Open-Air Veranstaltung huldigten die achtzehn Musiker unter der Leitung von Benno Marxer mit „One Mint Julep“ oder „New suit for Zoot“ dem zeitgenössischen Big Band-Sound und begeisterten mit wunderbaren Solisten aus den eigenen Reihen.

Bereichert wurde das anspruchsvolle Programm durch die starke Stimme der in New York lebenden Sängerin Alexia Gardner.

Egal ob mit „Fever“ „I wish you love“ oder „Bei mir bist du schön“ das hohe musikalische Niveau der Swiss Jazz Avard Gewinnerin, ihre unverwechselbare Stimme und ihre Power versetzten das Publikum in gute Laune.

Neben „Come rain or come shine“ standen auch “Night and day”von Cole Porter und “Birdland ” auf dem Programm.

Beim großen Finale zelebrierte die Entertainerin eine gefühlvolle Version von „Send in the Clowns“ und ließen es mit „Every Day I have the Blues“ noch einmal so richtig krachen.

Zahlreiche Besucher darunter die Stadträte Arno Gächter und Markus Klien, Andrea Ruckendorfer (Stadtmarketing), Dieter und Wilbert Heidegger, Clemens Märk, Andre Vitek, Wolfgang Holzer, Angelika und Klaus Scheichl (Raiba), Thomas Bell sowie Josef Kloiber und Hans -Jürgen Gmeiner zeigten sich von dieser länderverbindenden Veranstaltung begeistert. SIE