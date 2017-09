Liechtensein: Hilti steigert Umsatz und Gewinn

Auch die Umsätze konnten gesteigert werden. - © VN

Eine positive Zwischenbilanz des heurigen Geschäftsjahres zieht die Hilti-Gruppe mit Hauptsitz in Schaan in Liechtenstein. Sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsergebnis konnte Hilti in den ersten acht Monaten des Jahres 2017 einen Anstieg verzeichnen.