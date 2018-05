Lieberman kündigt Bau von 3.900 weiteren Siedlerwohnungen an

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat am Donnerstag den Bau von 3.900 weiteren Siedlerwohnungen im Westjordanland angekündigt. Kommende Woche solle ein Plan zum sofortigen Bau von 2.500 Wohnungen und zum Entwurf weiterer 1.400 Wohnungen der zuständigen Behörde zur Billigung vorgelegt werden, teilte Lieberman bei Twitter mit.

“Wir werden Bauaktivitäten in ganz Judäa und Samaria (israelische Bezeichnung des Westjordanlands, Anm.) fördern, vom Norden bis zum Süden, in kleinen und großen Siedlungen”, hieß es in Liebermans Mitteilung. Man werde die israelische Besiedlung des Westjordanlands “mit Taten” vorantreiben.