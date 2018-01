"Liebe ist hier fehl am Platz": VOL.AT verlost DVDs von "Table 19"

Anna Kendrick, Lisa Kudrow und June Squibb - diese drei und noch einige mehr nehmen in der Komödie "Table 19 - Liebe ist hier fehl am Platz" am "Losertisch" Platz.

Die Oscar-nominierte® Anna Kendrick, Lisa Kudrow, Stephen Merchant und Craig Robinson spielen die Hauptrollen in dieser originellen Hochzeits-Komödie. Nachdem Eloise (Anna Kendrick) vom Trauzeugen abserviert wurde, wird sie von den Pflichten als Trauzeugin bei der Hochzeit ihrer ältesten Freundin enthoben. Sie beschließt, trotz allem hinzugehen und wird mit anderen unwillkommenen Gästen an einen Tisch ganz hinten im Ballsaal gesetzt. Während diverse Geheimnisse gelüftet werden, baut Eloise Verbindungen zu ihren Tischnachbarn auf und stellt fest, dass Freundschaften und sogar Romanzen in den seltsamsten Konstellationen entstehen können.