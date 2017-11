Lichtverschmutzung nimmt weltweit zu

Es wird immer heller auf unserem Planeten: Eine aktuelle Studie zeigt, dass die weltweite Lichtverschmutzung in den letzten vier Jahren um 2 Prozent pro Jahr zugenommen hat. In Österreich gab es einen Anstieg von 50 Prozent.

Problematisch für Mensch und Tier

Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass es in Zukunft noch heller wird auf der Erde. Grund dafür seien auch die LED-Lampen. Diese sind zwar energiesparend, werden oftmals aber im Übermaß verwendet. Auch der Astronom Günther Wuchterl , der sich mit der Lichtemission in Österreich beschäftigt, sieht die aktuellen Entwicklungen problematisch: “Es gibt bei LED’s viele billige Produkte und das führt zum erhöhten Kauf und erhöhter Freisetzung in die Umwelt. Da geht eine Menge LED-Licht ins Nichts.”