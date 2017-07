Lichtkunst am Linzer Domplatz bei Grubinger-Konzert

Martin Grubinger eröffnet siebente Spielzeit von "Klassik am Dom" - © APA (dpa)

Der in Oberösterreich lebende Schlagwerker Martin Grubinger eröffnet zusammen mit seinem Percussive Planet Ensemble unter dem Titel “Heimspiel 2.0” am Sonntagabend in Linz die bisher siebente Spielzeit von “Klassik am Dom”. Das Lichtkunstkollektiv “Lichttapete” kreierte für die Open-Air-Veranstaltungsreihe großflächige Lichtinszenierungen auf der Fassade des Mariendoms.