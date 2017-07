Libyscher Militärführer Haftar nimmt Hafenstadt Benghazi ein

Haftar-Anhänger feiern in Benghazi - © APA (AFP)

Einheiten unter dem mächtigen libyschen Militärführer Khalifa Haftar haben nach eigenen Angaben die lange umkämpfte Hafenstadt Benghazi unter Kontrolle gebracht. Nach einem Kampf von mehr als drei Jahren sei Benghazi “vom Terrorismus befreit” worden, erklärte Haftar am Mittwochabend in einer Fernsehansprache. Der Ex-General steht an der Spitze einer selbst ernannten Libyschen Nationalen Armee.