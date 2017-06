Libysche Miliz gab Freilassung von Gaddafi-Sohn Seif bekannt

Seif al-Islam ist angeblich auf freiem Fuß - © APA (AFP)

Eine bewaffnete Gruppe in Libyen hat die Freilassung des zweitältesten Sohnes von Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi, Seif al-Islam, bekannt gegeben. Der 44-Jährige sei am Freitagabend freigelassen worden, erklärte die Brigade Abu Bakr al-Sadik, die die westlibysche Stadt Sintan kontrolliert, am Samstag.