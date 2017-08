Libysche Küstenwache fängt mehr als 1.000 Flüchtlinge ab

Libysche Küstenwache tut was sie kann - © APA (AFP/Archiv)

Innerhalb weniger Tage hat die libysche Küstenwache mehr als 1.000 Migranten von Holz- und Gummibooten im Mittelmeer gerettet und zurück in das Bürgerkriegsland gebracht. Seit Freitag seien insgesamt 1124 Menschen in den Hoheitsgewässern gerettet worden, teilte die Internationale Organisation für Migration am Montag auf Anfrage mit.