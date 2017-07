Libyen-Spitzentreffen bei Macron geplant

Macron will laut Medien im libyschen Bürgerkrieg vermitteln - © APA (AFP)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will laut einem Medienbericht im libyschen Bürgerkrieg vermitteln. Der Ministerpräsident der international anerkannten Übergangsregierung, Fajis al-Sarraj, und sein Kontrahent, der mächtige Militärführer Khalifa Haftar, würden am Dienstag im Elyseepalast erwartet. Das berichtete die Wochenzeitung “Le Journal de Dimanche” am Sonntag.