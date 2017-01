Liberaler Verhofstadt kandidiert für Schulz-Nachfolge

Guy Verhofstadt will Martin Schulz nachfolgen - © APA (AFP/Archiv)

Der frühere belgische Regierungschef Guy Verhofstadt kandidiert für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten. Der Fraktionschef der Liberalen kündigte am Freitag an, bei der Wahl am 17. Jänner gegen die Kandidaten der beiden größten Fraktionen anzutreten. Dies sind der italienische Christdemokrat Antonio Tajani und der italienische Sozialdemokrat Gianni Pittella.