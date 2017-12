LH Wallner: "Weiter volle Kraft für Vorarlbergs Familien"

Landeshauptmann legt bei Familienzuschuss Zwischenbilanz vor – 2017 profitierten zirka 1.270 Kinder.

Der Vorarlberger Familienzuschuss wird im Anschluss an das Kinderbetreuungsgeld für den maximalen Zeitraum von 18 Monaten gewährt. “Vorarlberg liegt sowohl bei der Höhe als auch bei den Einkommensgrenzen des Zuschusses österreichweit an der Spitze”, verdeutlicht der Landeshauptmann. Zudem sei es in den zurückliegenden Jahren gelungen, den Kreis der Bezieherinnen und Bezieher kontinuierlich zu auszuweiten, so Wallner.