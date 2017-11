LH Wallner: "Caritas leistet wertvolle Arbeit für die Gesellschaft"

Fast genau vier Jahre nach seiner Wahl zum Präsidenten der Caritas Österreich in der Vorarlberger Ortschaft Batschuns hat sich Michael Landau am Montag (6. November) mit Landeshauptmann Markus Wallner als aktuellem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz zu einem Arbeitsgespräch im Landhaus getroffen.

Landeshauptmann Wallner nutzte die Gelegenheit, um sich bei Präsident Landau für die klare Haltung zu bedanken, die er in Zusammenhang mit der geplanten Streichung der Nachbarschaftshilfe durch das Sozialministerium eingenommen hatte.

Michael Landau, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien seit Anfang Dezember 1995, wurde am 13. November 2013 in Batschuns zum neuen Präsidenten der Caritas Österreich gewählt. In seiner Tätigkeit als Caritaspräsident thematisiert Landau regelmäßig brisante soziale Themen.