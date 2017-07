LH-Konferenz: Markus Wallner will “guter Vermittler” sein

Der Vorarlberger Regierungschef erinnerte an die Endphase der SPÖ-ÖVP-Regierung im Jahr 2008, als das freie Spiel der Kräfte im Parlament “Milliarden gekostet hat”. Es mache keinen Sinn, Wahlgeschenke zu beschließen, für deren Finanzierung die nächste Regierung anschließend Sparpakete zu schnüren habe. Der Finanzrahmen sei im Auge zu behalten – auch wenn die Verlockungen groß seien. “Jeder, der einen Vorschlag macht, soll auch über die Finanzierung nachdenken”, mahnte Wallner.

Der Landeschef warnte insbesondere vor einem Eingriff in die Landesfinanzen. Er werde sehr darauf achten, dass der Finanzausgleich eingehalten werde, so Wallner. Es gelte die Regel “Wer anschafft, zahlt”. Wenn es Gedanken gebe, die die Finanzen der Länder betreffen, “dann sind unverzüglich Gespräche zu führen”, stellte Wallner fest.

Während des Vorarlberger Vorsitzes in der LH-Konferenz wird die aktuelle Regierungsperiode abgeschlossen, es wird am 15. Oktober die Nationalratswahl stattfinden, und es werden anschließend Gespräche über die Regierungsbildung in Gang kommen. Wallner kündigte an, dass sich die Länder intern natürlich auf diese Phase vorbereiten. “Wir werden ein Programm bzw. ein Konzept erarbeiten, was für die Länder wichtig ist”, sagte Wallner. Dabei werde er sich bemühen, “das parteiübergreifend zu machen”. Er wolle aber auch einen Anstoß geben in Richtung Europa. Derzeit gebe es keinen akkordierten Standpunkt der Länder zur Entwicklung der EU. Auch diesbezüglich gelte es sich zu besprechen.

Inhaltlich strich Wallner für das nächste halbe Jahr die Themen Sicherheit und Asyl hervor. “Im Westen Österreichs beobachten wir die Diskussion zur Mittelmeerroute kritisch”, sagte der Landeshauptmann. Derzeit erledige Italien seine Hausaufgaben gut, dennoch sei die Forderung nach einer Schließung der Mittelmeerroute “voll zu unterstützen”. Dass das nicht einfach sei, wisse jeder. Dennoch müsse die Fähigkeit zur Grenzkontrolle bis hin zur Schließung der Grenze am Brenner jederzeit gegeben sein. Ein unkontrollierter Zustrom von Flüchtlingen von Italien über den Brenner würde laut Wallner vor allem Tirol und Vorarlberg treffen.

Als weitere Themen, die aber eher im Hintergrund stehen dürften, nannte der Landeshauptmann die Bereiche Bildung und Kompetenzverteilung. Mit dem Beschluss der Bildungsreform sei ein erster Schritt gemacht, weitere müssten folgen, wenn diese auch nicht unmittelbar in den nächsten Monaten zu erwarten seien. Ebenso rechnete Wallner nicht damit, dass man gerade in Wahlkampfzeiten bei der Kompetenzverteilung entscheidend weiterkomme. “Wir bleiben pragmatisch”, ergänzte der Regierungschef.

Grundsätzlich hielt Wallner fest, dass das Gremium der LH-Konferenz schon bei vielen Gelegenheiten zu einer Überwindung von Stillstand auf der Bundesebene beigetragen habe, “die Vermittlung hat viel gebracht”. In anderen Situationen – wie etwa beim Bundesheer-Thema – habe man dem Bund gegenüber sehr deutlich Sichtweise und Interessen der Länder zum Ausdruck gebracht. Die Landeshauptleute pflegten ein gutes Arbeitsklima abseits jeder Partei-Zugehörigkeit und würden nicht gegeneinander auftreten. In der “politischen Länderkammer” strebe man einstimmige Beschlüsse an.

Für den anstehenden Wahlkampf rief Wallner dazu auf, auf Dirty Campaining zu verzichten. Im Wahlkampf stünden Emotionen stark im Vordergrund, Social Media verändere die Möglichkeiten in der Wahlwerbung tiefgreifend. Mit diesem Instrument müsse man aber positiv umgehen, “nicht gegen Personen hetzen. Jeder soll sich anstrengen, die Dinge nicht zu übertreiben”, so Wallner.

(Das Gespräch führte Jochen Hofer/APA.)

(APA)