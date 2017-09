Leverkusen siegte mit Baumgartlinger gegen Freiburg 4:0

Bei den Leverkusenern wurde ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger in der 79. Minute eingewechselt und kam so zu seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz in dieser Spielzeit auf Clubebene. Ramazan Özcan saß auf der Bank. Bei den Freiburgern spielte Philipp Lienhart durch.

Im ersten Spiel des Tages erreichte Hertha BSC bei 1899 Hoffenheim ein 1:1. Sandro Wagner brachte Hoffenheim früh in Führung (6.), Alexander Esswein traf zum Ausgleich für die Berliner (55.).

(APA)