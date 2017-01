Letztes Heimspiel für VEU Feldkirch

Die Südtiroler können die Masterround, an der die sechs bestplatziertesten Mannschaften des Grundurchganges teilnehmen, nicht mehr erreichen und müssen deshalb in einer der Qualifikationsgruppen um die Play Off Qualifikation kämpfen.

Diesen Kampf möchte sich die VEU gerne ersparen und in den letzten drei Spielen des Grunddurchganges die Qualifikation sicherstellen. Dazu müssen die Montfortstädter aber ihr Punktekonto weiter aufstocken. Neben den Rittner Buam und den Pustertaler Wölfen, die von der Tabellenspitze nichtmehr zu verdrängen sind, haben weitere fünf Mannschaften noch die Chance sich einen der vier weiteren Plätze in der Masterround zu holen.

Im Heimspiel gegen Gröden heißt es deshalb verlieren verboten für die Montfortstädter. Das die Italiener in der Tabelle an Platz Zwölf liegen ist ihrem durchwachsenen Saisonbeginn zu verdanken, an der Qualität des Teams liegt es sicher nicht. In einer ausgeglichenen Liga, wie der Sky Alps Hockey League bedarf es einer konzentrierten Mannschaftsleistung über sechzig Minuten um Erfolg zu haben.

Das weiß man in Feldkirch natürlich und deshalb werden im Heimspiel wieder Kleinigkeiten entscheiden wer als Sieger vom Eis geht. Verzichten muss Coach Michael Lampert auf Sven Grasböck der sich im Spiel gegen Jesenice eine Handverletzung zuzog.

FBI VEU Feldkirch – HC Gherdeina A.S.D.

Feldkirch, Vorarlberghalle, Dienstag 10.01.2017, 19:30h