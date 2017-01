Letztes Heimdoppel für VC Dornbirn

Am Samstag 17.00 gastiert der aktuelle Tabellenführer Union West-Wien in der Messehalle. Die Wienerinnen haben ihren Platz im oberen Play-off schon längst gesichert. Auswärts konnten wir wegen personellen Problemen nichts ausrichten. Am Sonntag 12.30 kommt der Tabellennachbar SG Sportunion Bisamberg/Hollabrunn ins Ländle. Sie sind derzeit auf dem begehrten 4. Rang. Aus eigener Kraft können wir diesen nicht mehr erreichen. Sollten aber einige Ergebnisse günstig fallen, könnte dieses Spiel vorentscheidend sein. Wir hoffen auf Schützenhilfe aus Inzing, die am Vortag gegen die Niederösterreicherinnen spielen. Wir hoffen auf lautstarke Unterstützung.