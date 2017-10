Letzter Tag für schriftlichen Wahlkarten-Antrag

Letzte Chance für Wahlkarten-Wähler - © APA

Am Mittwoch ist der letzte Tag für schriftliche Anträge auf Ausstellung einer Wahlkarte. Eine solche braucht, wer an der NR-Wahl teilnehmen will, aber am Sonntag nicht “sein” Wahllokal aufsuchen kann – weil er verreist, bettlägrig oder gehunfähig ist. Bis Freitag 12.00 Uhr können Wahlkarten noch direkt am Gemeindeamt bzw. Magistrat abgeholt werden, selbst oder von einem Bevollmächtigten.