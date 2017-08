Letzter Sommerabend-Event auf dem Emser Schlossplatz

Die „Souljackers“, Harry Weber (vocals, acoustic-guitar), Raimund Gritzner (e-guitar, backing vicals), Hans Bertschler (keyboards), Alex Bader (e-bass) und Thomas Fend (drums), werden den Schlossplatz mit ihrem umfangreichen Repertoire von Rock-, Pop-, Funk-, Soul- und Disco-Klassikern der 1950er bis 2000er Jahre zum letzten Mal in diesem Sommer in einen musikalischen Hexenkessel verwandeln.

Die Besucher begeben sich gemeinsam mit der Schlossplatz-Gastronomie auf eine genussvolle wie auch musikalische Reise durch die vergangenen Jahrzehnte. Die Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH. als Veranstalter der Eventreihe „ma trifft sich z´Ems“ verspricht für den Samstagabend von 18 bis 23 Uhr ein wahres Stimmungshighlight zum Abschluss der lauen Sommernächte im Hohenemser Zentrum.

Auch am vergangenen Samstag hieß es „Ma trifft sich“, aber im Jüdischen Viertel und unter dem Motto „Ems isch üsr, Wian isch üsr“. Zahlreiche Besucher/innen) am Salomon Sulzer Platz erinnerten sich an den Ball der Vorarlberger in Wien, manche schwangen auch das Tanzbein zum Sound von „Extra4“ oder drehten eine Runde mit der Fiaker-Kutsche. Die Gäste des Sommerabends im Jüdischen Viertel genossen auch die Heurigenschmankerl von Pansi´s Kochmeisterei mit einem Achtel Wein vom Vorkoster oder der Vinothek Hill. Foto- und Filmprojektionen an der Wand des Salomon-Sulzer-Saales erzählten vom Ballerlebnis im Palais Ferstel in Wien.