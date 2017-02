Letzter HC Rankweil-Sieg in der Schweiz?

Versöhnliches Saisonende für den HC Samina Rankweil. In allen fünf Jahren seit dem Einstieg in die Schweiz stand Rankweil auf dem Podium. War es der letzte Erfolg von Amann und Co. bei den Eidgenossen?. Es gibt laut Günther W. Amann Überlegungen in alle Richtungen und sogar eine Rückkehr nach Vorarlberg. Eine Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen. Der letzte Auftritt in dieser Meisterschaft verlief größtenteils einseitig und Rankweil traf acht Mal noch ins gegnerische Tor. Andreas Beiter mit einem Triplepack, Martin Pfister mit einem Doppelpack und je ein Tor von Bernd Schmidle, Domingo Usubelli und Rudolf Mock ließen Rankweil jubeln. Stark auch die Vorstellung von Youngster Pascal Prugger im Rankweiler Tor, nur drei Mal musste er den Puck passieren lassen, wehrte aber gute Schüsse und Chancen der Schweizer ab.

3.Ostschweizer Liga, Gruppe 3, 20. Spieltag

HC Samina Rankweil – EHC Illnau-Effretikon 8:3 (3:2, 2:1, 3:0)

Torfolge: 2:19 1:0 Martin Pfister, 5:07 1:1 Kuhn, 11:00 2:1 Andreas Beiter, 14:18 2:2 Kuhn, 19:40 3:2 Domingo Usubelli, 22:11 4:2 Andreas Beiter, 33:21 4:3 Dinkel, 35:09 5:3 Bernd Schmidle, 44:28 6:3 Martin Pfister, 52:26 7:3 Rudolf Mock, 59:54 8:3 Andreas Beiter

HC Samina Rankweil: Prugger; Vonbun, Amann, Moosbrugger, Pfister, Schmidle, Andreas Beiter, Mock, Usubelli, Rederer, Halbeisen

Endtabelle 2016/2017: 1. Bülach 53; 2. Herisau 39; 3. Rankweil 36 (93:71); 4. Wetzikon 36; 5. Rapperswil 34; 6. Winterthur 33; 7. EC Zürich 28; 8. Illnau 26; 9. Dübendorf 21; 10. Eisbären 16; 11. Frauenfeld 8;