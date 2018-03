Letzte Woche der "Don't smoke"-Unterstützungserklärungsphase

Für die Einleitung des "Don't smoke"-Volksbegehrens für ein totales Rauchverbot in der Gastronomie können noch eine Woche lang Unterstützungserklärung abgegeben werden. Bis Dienstagabend waren mehr als 555.000 Unterschriften eingelangt, am Mittwoch, dem 4. April, endet die erste Phase der Initiative. Danach hat das Innenministerium drei Wochen Zeit, eine Eintragungswoche festzulegen.

Bei der Ärztekammer gibt es inzwischen die Hoffnung, am Ende der Eintragungswoche das Ziel von rund 900.000 Unterschriften zu erreichen, hieß es auf Anfrage der APA. Ab dieser Zahl hat sich Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) für eine verbindliche Volksbefragung zu einem Rauchverbot in Lokalen ausgesprochen.

Die Organisatoren hatten die 8.401 Unterstützungserklärungen, die für einen Einleitungsantrag mindestens nötig waren, bereits in den ersten Stunden nach Beginn der Eintragungsmöglichkeit am 15. Februar übertroffen. Die für eine verpflichtende Debatte im Nationalrat vorgeschriebenen 100.000 Unterschriften wurden trotz anfänglicher Probleme wegen überlasteter Server in weniger als drei Tagen erreicht.