Letzte Gedichte von Leonard Cohen sollen 2018 erscheinen

Der kanadische Singer-Songwriter war am 7. November 2016 im Alter von 82 Jahren gestorben. Er wurde in den1960er Jahren mit seinem Album “Songs Of Leonard Cohen” bekannt; zu seinen berühmtesten Liedern zählen “Suzanne”, “Bird on a Wire” und “Hallelujah”. Anfang der 1990er Jahre kehrte Cohen dem Showgeschäft den Rücken, um in einem buddhistischen Kloster in Kalifornien zu leben. 2008 kehrte Cohen – unterbrochen von Phasen des Rückzugs – auf die Konzertbühne zurück.

Vor seinem Durchbruch als Musiker hatte sich Cohen vor allem als Autor betätigt. Er schrieb insbesondere Gedichte, veröffentlichte aber auch zwei Romane.

(APA/ag.)