Lettland mit drittem Sieg bei der Eishockey-WM

Gegen Italien siegten die Letten mit 2:1

Lettlands Eishockey-Nationalteam hat bei der WM in Köln und Paris im dritten Auftritt den dritten Sieg geholt. Am Dienstag bezwangen die Balten Abstiegskandidat Italien knapp mit 2:1. Andris Dzerins traf in der 13. Minute im Powerplay zum Ausgleich und in der 59. Minute entscheidend. Die Letten hatten sich zuvor bereits gegen Dänemark (3:0) und die Slowakei (3:1) durchgesetzt.