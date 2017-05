Indrasis traf gleich zweimal - © APA (AFP)

Lettland ist in der Vorrundengruppe A der Eishockey-WM in Köln und Paris mit einem 3:0 gegen Dänemark gestartet. Die Letten machten am Samstag in Köln vor 13.453 Zuschauern den Sieg im Schlussdrittel in Überzahl perfekt. Miks Indrasis von Dinamo Riga schoss zwei Tore. In Paris verspielte die Schweiz gegen Aufsteiger Slowenien noch eine 4:0-Führung, gewann aber nach Penaltyschießen noch mit 5:4.