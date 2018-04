Leseratten brauchen nicht zu verhungern

Die AK-Bibliothek in Feldkirch lud zum jährlichen großen Bücherflohmarkt.

Feldkirch Für Lesehungrige jeden Alters bot die Bibliothek der Arbeiterkammer in Feldkirch am vorigen Samstag die Möglichkeit, sich günstig mit Futter einzudecken. Beim alljährlich im Frühling stattfindenden Flohmarkt richtete die Bibliothek aus dem Bestand aussortierte Bücher an, die selten nachgefragt worden waren und solche, die Platz für neuen Lesestoff machen mussten. Ab dem Öffnen der Bibliothekspforten um neun Uhr bedienten sich Interessierte an dem Angebot, darunter nicht mehr erhältliche Ausgaben, Bestseller sowie Literatur zu Spezialthemen.

Die Auswahl umfasste Bücher in gutem Zustand zu Themenbereichen, die sich von Psychologie, Geschichte und Politik über Belletristik bis zu Design und Kochen spannten. In der Abteilung für Kinder- und Jugendliteratur konnten sich junge Leser an einem eigenen Tisch gütlich tun. Eine besonders angenehme Gelegenheit, über den Tellerrand hinauszublicken, fand sich beim Sortiment an Reiseführern sowie Büchern auf Englisch und Türkisch. Für neuwertige Brett- und Kartenspiele sorgte „Spielwiese.at“ aus Bregenz, die sich als Website der Information über Gesellschaftsspiele verschrieben hat. Sobald durch den Verkauf Raum entstand, deckten die Mitarbeiterinnen der Bibliothek während des Tages die Tische mit Nachschub aus dem Lager. Noch die gesamte laufende Woche kann der Flohmarkt zu den Öffnungszeiten der Bibliothek besucht und Bücher gegen eine freiwillige Spende erworben werden. Der Spendenerlös wird an den Verein „Netz für Kinder“ gehen. VKO