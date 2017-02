Die Schüler der 3c Klasse der Mittelschule Schruns-Grüt luden zum „Lesen in der Gondel“ in die Zamangbahn. - © Foto: str

Die Mittelschule Schruns-Grüt ist immer wieder gut für innovative Ideen. So geschehen auch am vergangenen Freitag Vormittag, als die Schüler der 3c Klasse zum „Lesen in der Gondel“ in der Zamangbahn luden.