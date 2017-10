Lernerfolg und Spaß

Lernorte zu schaffen, durch die Kinder ihren Bildungsweg gut schaffen können – das ist das Ziel der Lerncafés der Caritas. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Nenzing wurde im Dorfzentrum ein weiteres Lerncafé eingerichtet, nun konnte zur feierlichen Eröffnung geladen werden. „Jedes Kind soll unabhängig von den finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten seiner Eltern die Unterstützung bekommen, die es braucht, um die Schule zu schaffen. Kein Kind soll zurück bleiben müssen“, betonte Caritas-Direktor Walter Schmolly bei der Eröffnung und erläuterte die Bedeutung der Lerncafés durch Zahlen: In Vorarlberg gebe ein Nachhilfeschüler durchschnittlich 690 Euro pro Jahr für Nachhilfe aus, mehr als drei Viertel der Eltern geben an, mit ihren Kindern zu Hause lernen zu müssen. „Nicht alle Eltern können dies auf Grund von fehlenden finanziellen oder zeitlichen Ressourcen leisten.“

Lernorte für Integration

Die Lerncafés seien nicht zuletzt auch „Lernorte für Integration“, erklärte der Caritasdirektor. Auch aus Sicht von Bürgermeister Florian Kasseroler sind alle Maßnahmen zur Integrationsförderung begrüßenswert, hier sei die Marktgemeinde auch beispielsweise durch die frühkindliche Sprachförderung sehr aktiv. Auch in Bezug auf das Bekenntnis zur Gemeinwohlökonomie sei das Lerncafé eine wichtige Maßnahme. „Es ist natürliche in Glücksfall, dass wir direkt im Ortszentrum passende Räumlichkeiten zur Verfügung stellen konnten.“ In Nenzing werden insgesamt 17 Kinder von einem Team mit sieben Freiwilligen und Lerncafé-Koordinatorin Amrei Mathies betreut. Bei einer Interviewrunde betonten auch Landesrätin Katharina Wiesflecker, Landesrat Erich Schwärzler, Generalvikar Rudolf Bischof, Bezirksschulinspektorin Judith Sauerwein sowie Birgit Walch, Geschäftsführerin des Landeselternverbands die Wichtigkeit der Chancengleichheit für alle Kinder. Die Segnung der Räumlichkeiten nahmen Caritasseelsorger Norman Buschauer sowie der Imam von Atib Nenzing, Sezai Ates, vor. Zum Schluss des Programms, durch das youngCaritas-Leiterin Sandra Hammerer gemeinsam mit den Lerncafé-Kids Salih, Sama und Rana führte, hatten noch einmal die Kids das Zepter in der Hand und begeisterten mit einem eigens getexteten Lerncafé-Song.