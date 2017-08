Leopard in Locarno an Dokumentarfilmer Wang Bing

Die Auszeichnung des Films über das Sterben einer an Alzheimer leidenden 68-Jährigen mit dem Hauptpreis wurde lebhaft diskutiert. Manche in Locarno fragten sich, ob dieser Film nicht eine ethische Grenze überschreite. Denn Wang Bing, dessen Werk zurzeit auch in einer Retrospektive auf der documenta in Kassel vorgestellt wird, beobachtet das Sterben eines Menschen, der dem aufgrund seiner Krankheit weder zustimmen noch sich dagegen wehren kann. Ein Urteil darüber muss wohl jeder für sich selbst finden. Die Jury hat mit dem Goldenen Leoparden jedenfalls nachdrücklich für den Film votiert.

Manches Erstaunen lösten auch die Ehrungen der besten Schauspieler aus. Die Deutsche Johanna Wokalek in “Freiheit” und der US-Amerikaner Harry Dean Stanton in “Lucky” zählten zu den Favoriten. Ausgezeichnet wurden jedoch die Französin Isabelle Huppert in der Rolle einer unsympathischen Lehrerin in “Madame Hyde” (Frankreich/ Belgien) und der Däne Elliott Crosset Hove als ein in Gewalt verstrickter Arbeiter in “Winterbrüder” (Dänemark/ Island).

Mit Beifall bedacht wurde die Vergabe des Spezialpreises der Jury an den brasilianisch-französischen Spielfilm “Gute Manieren” (Regie: Juliana Rojas, Marco Dutra). Das Familiendrama erzählt die Geschichte eines Werwolfs. Überraschend weitet sich diese Horror-Story zum scharfen Kommentar auf die Zunahme der Profitgier in der westlichen Welt.

Vom gleichen Format ist der Spielfilm “9 Finger”. Der Franzose F.J. Ossang wurde dafür als bester Regisseur gekürt. Die mit surrealen Bildern fesselnde Gesellschaftsparabel steht mit hoher Qualität beispielhaft für jene Filmkunst, die vom Festival in Locarno seit Jahrzehnten besonders gefördert wird: publikumswirksam, gedankenreich, formal originell. Für das von Produzenten aus Deutschland, der Dominikanischen Republik und Argentinien finanzierte Drama “Cocote” von Regisseur Nelson Carlo de Los Santos Arias (Dominikanische Republik) gab es den Preis für den Besten Film der dem Experimentellen gewidmeten Sektion “Signs of Life”.

Der auf der Piazza Grande außerhalb des Wettbewerbs im Programm der abendlichen Freiluftaufführungen gezeigte Spielfilm “Drei Zinnen” von Regisseur Jan Zabeil gewann den “Variety Piazza Grande Award”. Dieser Preis wird vom US-amerikanischen Branchenblatt “Variety” an einen künstlerisch überzeugenden Film mit Chancen auf einen Kassenerfolg vergeben. Der Publikumspreis ging an die luftige US-amerikanische Komödie “The Big Sick”.

Trotz Verwunderung über manche Auszeichnung fällt das Fazit des Jubiläumsfestivals in Locarno positiv aus. Starauftritte etwa von Fanny Ardent, Franco Nero und Jürgen Vogel sorgten für Glanz. Und: Das Gros der Filme hat begeistert. Der Spagat zwischen Kunst und Kommerz ist dem künstlerischen Leiter Carlo Chatrian gelungen.

