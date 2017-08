“leonart” macht Öffi-Haltestellen zu Kulturschauplätzen

Dominik Leitner und Clemens Stöttinger lassen etwa an fünf entlegenen Stationen Bands spielen und produzieren daraus Musikvideos. Diese werden teils veröffentlicht, teils kann man sie nur über einen QR-Code am Drehort abrufen. die zebras installieren eine “Erzählbox”, in die Wartende einen Satz sprechen sollen. Schauspieler in dem mannshohen Verschlag stricken dann spontan eine Geschichte daraus. Das Kollektiv Traktori tingelt mit einem Eigenbau-Kino auf einem alten Lkw von Haltestelle zu Haltestelle und wird Wartenden mit Kurzfilmen die Zeit bis zum Eintreffen des Öffis verkürzen.

(APA)