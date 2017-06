Leon Pauger wird Achter im Europacup

(400m Schwimmen, 13km Radfahren, 3,3km Laufen) Der junge Bregenzer (Tri Dornbirn) konnte sich gegenüber der EM am letzten Sonntag wiederum steigern und so erreichte er unter den 51 gestarteten Junioren aus 13 Nationen den hervorragenden 8. Rang. Beim Junioren-Europacup in Bled war er nach seiner Verletzung noch nicht ganz auf dem Niveau, dass er sich vorstellt. Trotzdem zeigte er seine heuer bisher stärkste Leistung und einen klaren Aufwärtstrend. Auf den Sieger fehlten ihm lediglich eine knappe Minute. Dazu war er von den 10 gestarteten der drittbeste Österreicher.

Jetzt heißt es für ihn schnell zu regenerieren, denn am kommenden Wochenende steht schon der nächste Europacup in Holten auf dem Plan.