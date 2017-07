Leon Pauger vor der nächsten Bewährungsprobe

(500m Schwimmen, 12km Radfahren, 3,3km Laufen)

Am kommenden Wochenende startet der junge Bregenzer beim Junioren Europacup im Rahmen des Triathlonwochenendes in „Tiszy“ mit weiteren elf ÖTRV-Nachwuchsathleten.

Die Semifinalläufe werden am Samstag stattfinden, bevor am Sonntag die Finalläufe auf dem Programm stehen. Leon Pauger hat sich Einiges vorgenommen und will sich natürlich für die Finale qualifizieren um dann am Sonntag vorne mitmischen zu können. Insgesamt sind 81 Athleten aus 19 Nationen am Start.