Leo Windtner vor Wiederwahl als ÖFB-Präsident

Leo Windtner einziger Kandidat - © APA

Leo Windtner steht am Sonntag vor seiner Wiederwahl als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Das Votum geht im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung des größten heimischen Sport-Fachverbandes in Zell am See über die Bühne. Der Oberösterreicher ist der einzige Kandidat für den Posten, den er seit 2009 innehat. 2013 wurde der 66-Jährige in seinem Amt bestätigt.