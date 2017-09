Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur an Alex Beer

Die Bregenzerin erhielt den Preis für den Krimi "Der zweite Reiter" - © APA

Der Leo-Perutz-Preis der Stadt Wien für Kriminalliteratur geht heuer an Alex Beer. Die in Wien lebende Bregenzerin erhielt den mit 5.000 Euro dotierten Preis am Mittwochabend für ihren Kriminalroman “Der zweite Reiter” (Limes Verlag). Der Preis wird gemeinsam von der Kulturabteilung der Stadt Wien und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels gestiftet und wurde zum achten Mal verliehen.