Lenzing mit erwarteten Ergebnisrückgängen im ersten Quartal

Dem börsennotierten Faserhersteller Lenzing haben zum Jahresauftakt das schwierige Marktumfeld mit Preisrückgängen sowie Wechselkurseffekte zu schaffen gemacht. Wie von Analysten prognostiziert sank das Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) im ersten Quartal um ein Viertel, das operative Betriebsergebnis (EBIT) und der Nettogewinn gingen jeweils um ein Drittel zurück.

Nach dem Rekordjahr sei Lenzing in das erwartet herausfordernde Jahr 2018 mit deutlich spürbarem Gegenwind von der Marktseite gestartet, erklärte CEO Stefan Doboczky. Vor dem Hintergrund sei man mit den soliden Zahlen zufrieden. Die sCore-TEN-Unternehmensstrategie sowie die Erweiterung der Produktionskapazitäten für die Spezialfasern werde man vorantreiben. Die Investitionen (CAPEX) legten auf 58,9 (26,9) Mio. Euro zu, mehr als verdoppelten sich also. Dies sei vor allem den Erweiterungen der Kapazitäten von Spezialfasern in Heiligenkreuz (Burgenland), in Mobile (Alabama, USA) sowie den Ausbau und die Modernisierung der Faserzellstoffwerke in Lenzing (OÖ) und Paskov (Tschechien) zuzuschreiben.