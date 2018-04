Lenker verursachte nahe Graz Verkehrsunfall und flüchtete

Durch ein riskantes Überholmanöver hat ein Unbekannter Mittwochabend in Weinitzen (Bezirk Graz-Umgebung) ein anderes Auto von der Fahrbahn gedrängt. Eine 29-jährige aus dem Bezirk landete schließlich mit ihrem Pkw im Bach des Annagrabens. Die Frau musste ins Spital gebracht werden, am Auto entstand Totalschaden. Vom zweiten Lenker fehlte laut Polizei vorerst jede Spur.

Laut ersten Zeugenabgaben überholte der unbekannte Fahrzeuglenker unmittelbar vor dem Verkehrsunfall einige Fahrzeuge in äußerst riskanter Fahrweise. Die Polizei suchte am Donnerstag nach weiteren Zeugen, welche in der Zeit zwischen 19.30 und 19.45 Uhr zwischen Bleihütten und dem ehemaligen Lokal “Hexenkessel” vom fahrerflüchtigen Pkw-Lenker überholt wurden. Hinweise zur Ermittlung des Lenkers waren an die Polizeiinspektion Kumberg, 059133/6143, erbeten.