Lemo, Musik die aus der Seele kommt

Lustenau. Als gebürtiger Grazer hat sich der Sänger und Songwriter vor rund 10 Jahren in die Hauptstadt aufgemacht, um dort sein Glück und den Erfolg zu suchen. Am Freitagabend gab der Künstler mit Vorarlberger Wurzeln ein Konzert der Sonderklasse. Nicht nur die weiblichen Fans zeigten sich begeistert von ihrem Idol. Lemo & Band brachen herein wie ein Musikgewitter und gaben alles, den Zuhörern einen rauschenden Sommer.Lust-Abend zu bereiten.

Vielleicht der Sommer

Lemo präsentierte seine Songs wie beispielsweise „Vielleicht der Sommer“ oder „So wie du bist“ mit einer Coolness und einer Bühnenpräsenz, die das Publikum buchstäblich aus den Socken haute. Echt und ehrlich, sympathisch, ein wenig verschmitzt und mit der außergewöhnlichen Gabe belegt, sein Publikum zu fesseln, spielte sich der Künstler in die Herzen der Sommer.Lust Besucher.

Für die kulinarischen Genüsse war am Platz ausreichend gesorgt. Frankie Hämmerle und sein Zwickeria-Team, sowie die Teams von Azzurra und Schmugglar bewirteten die Musikfans am Kirchplatz.