Leitl mit China-Reise zufrieden

Der scheidende Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl (ÖVP) hat am Samstag eine positive Bilanz der kürzlichen Chinareise einer großen österreichischen Delegation mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Spitze gezogen. Für Österreich eröffneten sich neue Geschäftsfelder und Chinas Prestigeprojekt der neuen Seidenstraße sei keine Einbahnstraße, sagte Leitl im Ö1-"Mittagsjournal.

Politik und Wirtschaft wollte Leitl, unter anderem auf Menschenrechtsverletzungen in China angesprochen, nicht miteinander vermischen, auch wenn er solche bei der Reise angesprochen habe. Mit erhobenem Finger solle man aber nicht auftreten. Er sei in Wirtschaftsmission und nicht in Politmission unterwegs.

Sorgen, dass heimischen Unternehmen wegen Geschäften mit China Know-how abgezogen werden könnte, hat Leitl keine großen. Es sei nicht so, dass jemand komme und Know-how absauge und dann wieder geht. “Das ist in überwiegender Mehrheit nicht gegeben”, sagte der Wirtschaftskammerchef.

Die Reise habe bestimmt auch der zum Teil Kammerkritischen FPÖ, bzw. deren mitgereisten Politikern gezeigt, wie sinnvoll und nützlich die Arbeit der Wirtschaftskammer sei. Die WKÖ würde von den Freiheitlichen bestimmt in anderer Weise gesehen als noch vor wenigen Monaten, so Leitl. Es wurden Investitions- und Handelsabkommen in Höhe von 1,5 Mrd. Euro abgeschlossen. Die Zahlen sollen, so Leitl, aber auch nicht überbewertet werden.