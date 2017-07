Leitl für flexiblere Arbeitszeiten per Gesetz

Leitl will mehr Flexibilität für Betriebe - © APA

Nach dem Scheitern der Sozialpartnerverhandlungen kann sich Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl flexiblere Arbeitszeiten auch per Gesetz vorstellen. “Warum nicht”, sagte Leitl am Samstag in der Ö1- Reihe “Im Journal zu Gast”. Beim Thema Mindestlohn – die Sozialpartner haben sich auf 1.500 Euro bis 2020 geeinigt – habe man sich nicht über den Tisch ziehen lassen.