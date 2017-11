Leitl arbeitet an "Betriebsübergabe" an Mahrer

Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl wünscht sich eine geordnete "Betriebsübergabe" der Kammerpräsidentschaft an Harald Mahrer, der noch heuer von Leitl die Funktion als Wirtschaftsbundchef übernimmt. "Eine Zeit lang" sollen die beiden Funktionen, die traditionell von ein und derselben Person gehalten werden, getrennt bleiben, sagte Leitl am Dienstag vor Journalisten.

Einerseits sei es sinnvoll, gemeinsam zu agieren, damit die Übergabe “sachlich perfekt” erfolgen könne. Andererseits sei er aber eben erst – wirksam ab 1. Jänner 2018 – zum Präsidenten der Europäischen Handelskammern (Eurochambres) gewählt worden. Da sei es “üblich”, auch national eine starke Position in der Kammer zu haben. Es würde “Irritationen” auslösen, wenn er seine Aufgabe als WKÖ-Präsident zu schnell aufgeben würde, so Leitl. Das heiße andererseits auch nicht, dass er die ganze zweijährige Periode als EU-Kammerpräsident hindurch auch WKÖ-Präsident sein müsse. Selbst eine Verlängerung der europäischen Aufgabe um weitere zwei Jahre sei möglich, wenn er dann nicht mehr WKÖ-Präsident ist. Was alle diese Überlegungen für den richtigen Zeitpunkt der Übergabe an Mahrer heißen? “Das heißt zeitlich gar nichts”, so Leitl.