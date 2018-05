Leitfaden für die digitale Sicherheit von Kreditinstituten

Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat einen Leitfaden zur Sicherheit von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Kreditinstituten veröffentlicht.

Mit der zunehmenden Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologien in den Banken steigen auch die damit verbundenen Risiken.

Wenn IT-Systeme ausfallen oder missbraucht werden, zum Beispiel durch technische Mängel oder Hacker­angriffe, können einzelne Institute, deren Kunden, und sogar die Stabilität des Finanzmarktes erheblichen Schaden nehmen. „Die Chancen und Risiken der Digitalisierung am Finanzmarkt sind derzeit einer der großen FMA-Schwerpunkte. Mit diesem Leitfaden stellen wir klar, was wir von den Banken in Bezug auf IT-Sicherheit erwarten.