Leipzig drehte gegen Freiburg Spiel zu 4:1-Erfolg

Kurz nach dem Wiederanpfiff schlug RB endlich zu - © APA (AFP)

RB Leipzig hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen drohenden Fehlstart in die Saison abgewendet. Nach der 0:2-Auftaktpleite gegen Schalke setzte sich der Zweite der Vorsaison am Sonntag im ersten Saison-Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 4:1 (0:1) durch. Doppeltorschütze Timo Werner (48., 71.) sowie Willi Orban (54.) und Neuzugang Bruma (80.) trafen für die Elf von Trainer Ralph Hasenhüttl.