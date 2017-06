Leinen los und volle Fahrt!

Segelschiffe so weit das Auge reicht: Am 16. Juni 2017, starten rund 350 Segelschiffe in die beliebte Nachtlangstrecken-Regatta „Rund um“. Sie ist Herzstück und sportlicher Höhepunkt der Lindauer Seglertage, die vom 15. bis 18. Juni 2017 als unterhaltsamer Begleiter des spektakulären Segel-Großereignisses im Lindauer Hafen stattfinden.

Maritime Schnäppchen

Das Fest beginnt am Donnerstag, 15. Juni, mit einem maritimen Hafenflohmarkt von 11 bis 16 Uhr. Hier lässt sich viel Interessantes und Charmantes rund um das Thema Wassersport finden. Bei Musik, Unterhaltung sowie gutem Essen und Trinken wird es bis in den späten Abend rund um den Mangturm gemütlich, während schon die ersten Segler anreisen. Am Freitag, 16. Juni, lädt sich die Stimmung am Hafen mit Vorfreude auf. Wieder spielt Livemusik und um 19 Uhr beginnt das Warm-up mit Moderation, während sich die Teilnehmer auf dem Wasser vor Lindau positionieren.

In den Abend segeln

Um 19.30 Uhr fällt der Startschuss zur 67. „Rund um“. Ein magischer Moment und ein unvergessliches Bild für die Zuschauer. Wenn die Schiffe davon gesegelt sind, geht die Open-Air-Party an Land weiter. Während der Nacht beobachten die Fans im LSC-Festzelt das Geschehen auf See live über GPS-Live-Tracking. Von Regattaexperten moderiert erfahren sie alles über die spannenden Positionskämpfe auf See.

Glanzvolles Feuerwerk

Der Samstag, 17. Juni, steht im Zeichen der heimkehrenden Segler. Um 18.30 Uhr startet bei der Showbühne am Mangturm die Hafen-Partynacht mit Livemusik. Glanzvoller Höhepunkt des Abends: Um 22.45 Uhr erleuchtet ein großes Designfeuerwerk vor dem Lindauer Hafen den Himmel. Zünftig wird es am Sonntag, 18. Juni, ab 11 Uhr beim „Meckatzer Hafenfrühschoppen“ mit bayerischem Weißwurstfrühstück und musikalischer Begleitung auf der Hafenpromenade.

