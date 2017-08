Leichtfried will Diesel- und Benzin-Autos bis 2030 los werden

Durch Fahrverbote würden am Ende die Falschen, nämlich die Verbraucher, getroffen, ist sich Leichtfried sicher. - © APA

Der für Ende August avisierte hiesige Diesel-Gipfel sei ein erster Schritt, so Verkehrsminister Leichtfried, der einmal mehr von der “Abgasstrategie 2030” sprach, die nach den Wahlen Thema von Koalitionsverhandlungen sein würde. Selbes gelte für Sammelklagen, damit beispielsweise Dieselfahrer einen Wertverlust zurückerstreiten können, die seine Partei gerne umsetzen würde, was bisher aber am Koalitionspartner ÖVP gescheitert sei.