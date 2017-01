Leichtfried prüft gemeinsame Klage gegen deutsche Maut

Verkehrsminister Jörg Leichtfried - © APA

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) will bei einem Expertentreffen der Anrainerstaaten Deutschlands am Mittwoch in Brüssel eine gemeinsame Klage gegen die deutsche Pkw-Maut prüfen. Am Ende könne eine gemeinsame Klage das Ziel sein, sagte Leichtfried nach einem Treffen mit EU-Abgeordneten in Brüssel. Ziel der Allianz sei es jedenfalls, “gegen eine reine Ausländermaut aufzutreten”.