Leichtfried gegen Transport-Marktöffnung ohne Sozialschutz

Leichtfried pocht auf Einhaltung der EU-Entsenderichtlinie - © APA (Archiv)

“Keinen einzigen Millimeter mehr Liberalisierung” im Straßengüterverkehr will Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) in der EU zulassen, bevor nicht auch soziale Fragen geregelt sind. Leichtfried sagte am Montagabend bei einer Diskussion von AK und ÖGB in Brüssel, im Zentrum stehe das Prinzip, dass für gleiche Arbeit am gleichen Ort der gleiche Lohn zu zahlen sei.