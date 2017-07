Leichtfried Erster auf SPÖ-Landesliste mit 99,4 Prozent

Infrastrukturminister Jörg Leichtfried - © APA

Die steirische SPÖ hat am Landesparteirat am Samstag in Graz-Thalerhof ihre schon vom Landesvorstand abgesegnete Landesliste für die Nationalratswahl am 15. Oktober beschlossen: Spitzenkandidat wurde Infrastrukturminister Jörg Leichtfried mit 99,4 Prozent Zustimmung. Im Vorfeld der Listenerstellung hatte es offene Hearings gegeben, zu denen sich jeder melden konnte.