Leichtes Erdbeben im oö. Salzkammergut

Im oö. Salzkammergut hat am Montagabend die Erde gebebt. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurde nordöstlich von Bad Goisern (Bezirk Gmunden) um 22.12 Uhr eine Magnitude von 1,1 gemessen. Auch in Lauffen sowie in der nahegelegenen Ortschaft Weißenbach war der Erdstoß zu spüren. Schäden an Gebäuden seien angesichts der geringen Magnitude auszuschließen, so die Seismologen.

