Magnitude von 1,7 gemessen - © APA

Nordwestlich von Telfs hat am Montagabend die Erde leicht gebebt. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Dienstag mitteilte, erreichten die Erdstöße eine Magnitude von 1,7. Das Beben ereignete sich um 18.50 Uhr und wurde von einigen Personen im Raum Mieming schwach wahrgenommen. Schäden an Gebäuden seien wegen der geringen Magnitude nicht zu erwarten, hieß es.