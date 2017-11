Leicht verfahren: „Need for Speed Payback“ im Test

Mit Hollywood-Action und Tuning-Upgrade soll der neue Teil der Racing-Franchise die Herzen der Vollgas-Fans erobern. Der Ländle Gamer drückt auf die Tube und prüft, ob „Payback“ verkehrstauglich ist.

(PC, PS4 & Xbox One) Zugegeben, der Reboot der Franchise im Vorjahr war nicht vollkommen daneben, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Electronic Arts gelobte Besserung und wirft nun den nächsten NfS-Ableger (insgesamt: Nummer 24!) ins Rennen. Der macht zwar vieles sehr gut, aber leider auch so manchen vermeidbaren Fehler.

Die Story des Arcade-Racers bleibt dabei so oberflächlich wie die Charaktere, das stört aber diesmal nicht dramatisch. Denn Abwechslung spektakulärster Natur wird dafür auf der Straße (und abseits) geboten: Verfolgungsjagden mit der Polizei, Flucht vor Helikoptern und wilde Stunts. Die Steuerung fällt diesmal angenehm griffig aus, das Fahren macht wieder richtig Spaß. Leider wird in den hollywoodreifen Hauptmissionen dem Spieler zu oft das Steuer aus der Hand genommen und eine Videosequenz eingeblendet, die man lieber selbst gespielt hätte. Auch Duelle mit Cops haben an Reiz verloren: Die bekommt man nur in der Story zu Gesicht und wenn sie einen verfolgen, löst man dies durch das Erreichen von Checkpoints – nicht im direkten Stoßstangen-Kampf. Schade.

In dieser Welt verteilt sind vor allem auch die Hauptaufgaben: Drift- und Straßenrennen, Offroad- und Drag-Races. Die Vielfalt freut – wäre da nicht der Zwang, bei jedem Rennen auf dem ersten Platz durchs Ziel zu gehen, um in der Story voranzukommen. Das sorgt an manchen Stellen zwangsläufig für Frust. Apropos Frust: Last but not least wurde bei „Payback“ auch am Tuning-System geschraubt. Das hat zwar deutlich mehr Tiefgang, allerdings bekommt man neue Teile über eine Art Karten-System, das vor allem später im Game mühsames Grinden (oder das Investieren von Echtgeld) mündet.