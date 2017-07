Dali muss sich 28 Jahre nach seinem Tod Vaterschaftstest unterziehen - © APA (AFP)

Der Leichnam des legendären spanischen Surrealismus-Künstlers Salvador Dali wird am Donnerstag exhumiert. Knapp drei Jahrzehnte nach seinem Tod werde Dali (1904-1989) um 20 Uhr abends aus seiner letzten Ruhestätte in seinem “Theater-Museum Dali” in Figueres geholt, teilte die Gala-Salvador-Dali-Stiftung am Mittwoch mit.